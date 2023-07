Erstmals seit 35 Jahren: Cafe Witetschka legt Ruhetag ein

Die Teuerungen haben auch das Wiener Neustädter Traditions-Cafe in der Innenstadt voll erwischt. Besitzer Oliver Andersch zieht deswegen die Notbremse. „Wir können die Preise für Getränke und Essen nicht weiter anheben - die Schmerzgrenze ist erreicht. Deswegen werden wir im Sommer am Montag einen Ruhetag einlegen. So können wir Fixkosten sparen und müssen die Teuerungen nicht an die Gäste weitergeben“, erklärt der Gastronom im Gespräch mit der NÖN.

Die Info wird bereits an die Witetschka-Gäste weitergegeben. Foto: NÖN, Schranz

Diese Entscheidung habe er „schweren Herzens“ getroffen, 99 Prozent der Stammgäste würden die Maßnahme aber verstehen, sagt Oliver Andersch. Und er rechnet vor: Früher hätten 10 Liter Öl beispielsweise rund 11 Euro gekostet, heute liege der Preis bei über 30 Euro. „Wir können das nicht 1:1 an unsere Gäste weitergeben, deswegen haben wir uns für den Ruhetag entschieden“, so Andersch. Auch bei den Gästen habe er seit Mitte März ein geändertes Verhalten festgestellt, „es wird einfach weniger konsumiert“, dazu hätte auch die Frequenz in der Innenstadt in den letzten Monaten nachgelassen.

Um die Frequenz im eigenen Kaffeehaus wieder anzukurbeln, bedient sich das Witetschka der „italienischen Variante“: Dem Espresso an der Bar um einen Euro. „Wir hoffen, unseren Gästen so etwas zurückgeben zu können“, so Andersch. Ende August wir übrigens eine Evaluierung der Situation bezüglich der weiteren Öffnungszeiten erfolgen.