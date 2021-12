Festtraditionen spielen große Rolle bei Wr. Neustädter Bezirks-Promis

Zu Weihnachten gibt es viele Traditionen: Der Besuch in der Kirche, ein Weihnachtsspaziergang oder die gemeinsame Zubereitung des Festmahles. Die NÖN fragte bei Promis aus Stadt und Bezirk nach, wie sie diese besonderen Feiertage verbringen.

„Wir machen einen Weihnachtsspaziergang und am Nachmittag gehen wir in den Wiener Neustädter Dom“ Eveline Klein

Ganz viele familiäre Traditionen gibt es da etwa bei Stadtmuseumsleiterin Eveline Klein. Sie verbringt den 24. Dezember mit ihren drei Söhnen und deren Freundinnen. „Wir machen einen Weihnachtsspaziergang und am Nachmittag gehen wir in den Wiener Neustädter Dom“, gibt sie Einblick in ihre Pläne für den Heiligen Abend.

Das Weihnachtsmenü ist bei ihr jedes Jahr gleich: Lachs und „für die Jugend Roastbeef. Und als Nachspeise gibt es dann Schokomousse mit Orangen, das ist schon Weihnachtstradition“, so Klein. Damit sind die Festrituale aber noch lange nicht abgeschlossen. „Wir versuchen jedes Jahr ordentlich zu singen, was uns nicht immer sehr gut gelingt. Danach wird ‚Trivial Pursuit‘ gespielt – da haben wir ebenfalls unsere eigenen Regeln“, schmunzelt sie.

„Wir sind alle geimpft und lassen uns auch testen“

Alles um das Enkelkind dreht sich bei Generalmajor Karl Pronhagl, Leiter der Theresianischen Militärakademie. „Wir verbringen den 24. Dezember im engsten Familienkreis. Am 25. Dezember stehen dann Familienbesuche am Programm“, freut er sich schon auf ein Fest mit seinem Enkelsohn.

Traditionen gibt es auch bei Markus Sauer, Bezirkshauptmann von Wiener Neustadt-Land. „Wir gehen entweder am Christ- oder Stefanitag in die Kirche und ein Besuch am Friedhof darf auch nicht fehlen“, erzählt Sauer. Am 24. Dezember wird im engsten Kreise der Familie gefeiert.

„Nach dem Mittagessen gibt es für die Kinder ein Programm am Fernseher. Währenddessen schmücken meine Frau und ich in Ruhe den Baum“, so der Bezirkshauptmann. Am Abend kommen vor der Bescherung kalte Speisen auf den Tisch: „Die Kinder sind dann schon so aufgeregt und wollen meistens eh nichts mehr essen“, muss er lachen. An den weiteren Feiertagen stehen Besuche bei Verwandten an. Dabei betont der Bezirkshauptmann aber: „Wir sind alle geimpft und lassen uns auch testen!“

„Wir suchen das Festmahl miteinander aus und kochen dann das, was uns Spaß macht.“ Eva Maria Holzbauer-Schwartz

Gemeinsam gekocht wird bei Hotel Zentral-Leiterin Eva Maria Holzbauer-Schwartz und ihrer Familie. „Wir suchen das Festmahl miteinander aus und kochen dann das, was uns Spaß macht.“ Ein Besuch bei der Familie in Oberösterreich steht bei Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter zu den Weihnachtsfeiertagen am Programm: „Am 24. Dezember sind wir nur zu zweit, aber am 25. fahre ich dann zu meiner Familie.“

Dort erwartet sie ein traditionelles Weihnachtsessen, bei dem die ganze Familie zusammenkommt. Obwohl die Feiertage erst anstehen, war Lichtenwörths ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag bereits vergangenen Sonntag in weihnachtlicher Mission unterwegs – und zwar mit dem Christkind.

Dieses fuhr mit einer Kutsche durch den Ort und sammelte Briefe und Wunschlisten von Kindern ein. Persönlich verbringt der Bürgermeister den Heiligen Abend ganz traditionell: „Wir besuchen gemeinsam mit der Familie den Friedhof und holen uns am Nachmittag bei der Kindermette das Friedenslicht. Im Anschluss treffen wir uns mit unseren Großeltern bei uns zu Hause, lesen das Weihnachtsevangelium und musizieren gemeinsam vor dem Christbaum. Danach findet die Bescherung und das Essen statt. Dann gehen wir in die Christmette, bei der ich gemeinsam mit meinen Kollegen vom Musikverein die Messe musikalisch umrahme.“

Sinn von Weihnachten wieder näherkommen

Dass die Pandemie das Weihnachtsfest auch heuer in gewisser Weise beeinträchtigt, sieht Wiener Neustadts Dompropst Franz Xaver Brandmayr als ein Zeichen: „Auch Christus wurde damals in eine schwierige Zeit geboren. Bisher stand zu Weihnachten immer Fröhlichkeit im Vordergrund. Vielleicht wird uns so mehr bewusst, dass auch Christus keinen leichten Weg hatte.“ Durch Corona besteht aus seiner Sicht die Möglichkeit, dass viele dem Sinn von Weihnachten wieder etwas näher kommen.

Der Dompropst selbst schätzt die Weihnachtszeit: „Aber sie ist alles andere als ruhig, zum Glück habe ich mich aber aus dem Geschenkereigen ausgeklinkt. Ich freue mich darauf, das Fest am 24. Dezember mit meiner Gemeinde feiern zu können, das ist für mich die schönste Tradition!“ Eines darf bei ihm aber ebenfalls nicht fehlen: Bratwürstel mit Sauerkraut. „Die gehören für mich als Oberösterreicher einfach dazu.“