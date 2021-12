Sonntag war kein „Kracher“ in Wiener Neustadt

Am Sonntag gegen Mittag war der Andrang in den Geschäften der Innenstadt nicht riesig, aber stetig. Markus Koder von der Buchhandlung Hikade hatte Zeit zum Lesen, denn „die Kunden kaufen eh unter der Woche und wollen am Wochenende wohl ihre Ruhe haben.“

„Wer die ganze Woche arbeitet, freut sich, wenn er am Sonntag mal in Ruhe gustieren kann“.

Martina Schober, Boutique-Betreiberin

Generell seien die Neustädter am Sonntag nur wenig in der Innenstadt unterwegs. Zufrieden zeigte sich hingegen Boutique-Betreiberin Martina Schober, die die Sonntagsöffnung auch „als kleines Dankeschön an meine Kundinnen“ betrachtet, denn „wer die ganze Woche arbeitet, freut sich, wenn er am Sonntag mal in Ruhe gustieren kann“.

„Die, die am Sonntag da waren, haben auch eingekauft.“

Sandra Klawacs, Centermanagerin der Merkurcity

In den Neustädter Einkaufszentren war der Andrang am ausnahmsweise verkaufsoffenen Sonntag überschaubar – vor allem im Vergleich zu den Tagen davor: Als „verhalten“ beschreibt Sandra Klawacs, Centermanagerin der Merkurcity, das Besucheraufkommen am Sonntag, „Freitag und Samstag waren dafür umso stärker, da waren wir sehr gut besucht“. Immerhin: „Die, die am Sonntag da waren, haben auch eingekauft.“ Der verkaufsoffene Sonntag habe einen Teil von jenem Weihnachtsgeschäft, das durch den jüngsten Lockdown verloren gegangen ist, wettmachen können, „aber bei weitem nicht das, was man sich erhofft hat. Einen Versuch war es trotzdem wert“, so Klawacs.

Grundsätzlich sei man in der Merkurcity mit dem Weihnachtsgeschäft jedoch „sehr zufrieden, wir waren auch in der Lockdownphase gut besucht, da 15 Geschäfte geöffnet hatten“, sagt Klawacs: „Auch an den Weihnachtssamstagen hatten wir eine enorme Frequenz.“

„Der Samstag war unser bisher stärkster Verkaufstag im ganzen Jahr.“

Christian Stagl, Centermanager Fischapark

Ähnlich fällt die Bilanz im Fischapark aus: Der verkaufsoffene Sonntag „ist zufriedenstellend verlaufen, jedoch nicht vergleichbar mit dem vorhergegangenen Samstag“, sagt Centermanager Christian Stagl: „Der Samstag war unser bisher stärkster Verkaufstag im ganzen Jahr. Das vierte Adventwochenende hat für uns einen erfolgreichen Geschäftsverlauf gebracht – ein Trend, den wir nach dem Lockdown glücklicherweise auch an diesem Wochenende fortsetzen konnten.“