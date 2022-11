Wiener Neustädter Unternehmer starten optimistisch in den Advent

Werbung

Mit diesem Advent starten die Geschäftsleute der Innenstadt in eine Zeit, wie sie vor der Pandemie war. Einkaufen ohne Maske oder sonstige Einschränkungen. Doch ganz so entspannt ist die Lage dennoch nicht. Viele müssen wegen der Energiekrise auf ihre Ausgaben achten. Die NÖN startete einen Rundruf und fragte nach, was sich die Unternehmer vom heurigen Weihnachtsgeschäft erwarten.

Bei Nicole Steinacher im „Kleinen magischen Laden“ hat die Suche nach Weihnachtsgeschenken bereits begonnen, wie sie sagt. Vor allem das nachhaltige Spielzeug werde gerne gekauft. „Ich merke aber auch, dass Leute viele magische Figuren kaufen, die Glück und Schutz bringen sollen“, erzählt die Unternehmerin. Sie blickt dem Weihnachtsgeschäft heuer gelassen entgegen. Auch wenn ihr eines bereits aufgefallen ist: „Die Menschen kaufen schon bewusster ein und geben zögerlicher ihr Geld aus. Ich würde sagen, dass es rund 30 Prozent sind, die sie nun weniger ausgeben.“

Als „die wichtigsten Wochen“ im Handel beschreibt Unternehmervereinsobfrau Judith Hönig die Tage vor Weihnachten. Auch sie beobachtet den Trend, dass „genau überlegt“ wird, was schlussendlich im Einkaufskorb landet. Dennoch freut sie sich auf die kommende Zeit: „Es wird wieder mehr Wert auf Regionalität gelegt und viele Stammkunden halten uns die Treue“, so die Leiterin eines Steinmetz-Unternehmens bzw. von „Geschenksideen Hönig-Brettner.“

Einkaufsgutscheine sind sehr gefragt

Angelaufen ist das Weihnachtsgeschäft auch schon in der Buchhandlung Hikade. Hier seien vor allem die Wiener Neustadt-Gutscheine – diese sind bereits ausverkauft – ein Renner. „Als diese in Umlauf gekommen sind, haben wir das sofort gemerkt“, so Inhaberin Esther Poppinger. Sie geht davon aus, dass die Buchhandlung die Einsparungen der Menschen spüren wird, aber „die Leute kaufen bereits jetzt schon ein“. Gefragt seien vor allem Weihnachtsbücher für Kinder. Eher schleppend läuft das Geschäft des Nussknackerhauses von Brigitta Magno an. „Ich habe erwartet, dass es einen Rückgang gibt, doch er ist dann etwas größer ausgefallen als gedacht“, erzählt die Unternehmerin. Sie hofft nun auf die bevorstehenden Weihnachtsmärkte, besonders jenen im Bürgermeistergarten, wo auch sie erstmals mit einem Stand vertreten sein wird.

Seitens der Wirtschaftskammer ist man mit dem ersten Adventwochenende sowie dem „Black Friday“ zufrieden. Dieses Jahr startete die Kammer mit der Aktion „#ichkauflokal“ eine Kampagne, bei der es für die Kunden 300 Euro zu gewinnen gab. Einer, der sich daran beteiligt hat, war Unternehmer Rudolf Kuderna aus Wiener Neustadt: „Das zahlt sich nicht nur für uns, sondern auch für die Kunden aus!“

