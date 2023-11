„Prinz und Schweinehirt“ reloaded: Weihnachts-Märchen in Wr. Neustadt

Im Theater im Neukloster haben die Proben für das heurige Weihnachtsmärchen schon begonnen. Das Märchenmusical “Prinz und Schweinehirt” wird am 2. Dezember Premiere haben und nach 24 Jahren wieder zu sehen sein. Allerdings mit neuem Buch von Irene Scherz und neuer Musik von Intendant Florian Scherz. Der Verspricht: „Wer das Stück 1999 gesehen hat und nun mit seinen Kindern oder diesmal mit Enkeln wieder ins Theater kommt, wird die Handlung zwar wiedererkennen, aber das Werk wurde deutlich adaptiert und aktualisiert und mit komplett neuer Musik versehen.“

Und so erwartet die jungen und älteren Besucher ein rundum erneuertes, leichtfüßig-frisches, romantisches Märchen - wie immer mit viel Musik. Dafür, dass sich alle Generationen bei “Prinz und Schweinehirt” amüsieren, sorgt das große, rund 30-köpfige Ensemble mit Darstellern „im Alter von vier bis … deutlich mehr Jahren“. Als Amateurtheater ist es dem Team des Theaters im Neukloster ein Anliegen, „talentierten Menschen in allen Altersgruppen aus der Region Wiener Neustadt die Möglichkeit zu geben, in einer technisch und künstlerisch hochwertigen Produktion mitwirken zu können. Erst durch diese Vielfalt der Darsteller wird das Theater zu dem, was es ist: ein semi-professioneller Kulturbetrieb in familiärer Atmosphäre“, so Florian Scherz stolz auf sein Ensemble.

Die Vorbereitungen laufen seit Sommerbeginn, denn „von Text bis Musik, von Arrangements bis Kostüme, von Probenplanung bis zu Tanzschritten und Notensatz und Kopien“ ist viel zu tun. Die erste Probephase besteht vor allem aus einem: Text und Musik einstudieren und auswendig lernen. Derzeit kommen die Choreografien von Marie-Luise Schottleitner-Engel und Sarah Trausmuth dazu. „Dann steht die CD-Aufnahme auf dem Kalender und im November wird alles zusammengefügt bis alle Abläufe stimmen und alle zufrieden sind, „denn der Ehrgeiz ist wie immer groß!“.

Tickets können Weihnachtsmusical-Fans ab sofort online auf www.theaterimneukloster.at gekauft werden.