Advent im Bezirk Wr. Neustadt: Tradition weicht, neue Ideen kommen

Einen Schritt in Richtung Normalität gehen viele Gemeinden in der Weihnachtszeit. Nachdem zahlreiche Märkte in den letzten beiden Jahren dem Coronavirus zum Opfer fielen, stimmen sich jetzt einige wieder auf die Adventzeit ein.

Ein großer Traditionsmarkt im Piestingtal findet jedoch nicht mehr statt. Und zwar der Bergadvent in Rohr im Gebirge. Veranstaltet wurde dieser die letzten 25 Jahre vom Verein zur Förderung des Dorflebens in Rohr im Gebirge. Es sei relativ einfach zu erklären, warum es den Markt nicht mehr geben wird, wie Vereinsobmann Johann Gruber gegenüber der NÖN betont: „Es sind einige Aussteller ausgefallen und es ist schwer gute Aussteller zu finden.“ Ganz zurückziehen will sich der Verein aber nicht: „Es ist etwas für nächstes Jahr im Herbst geplant. Wenn jemand mitorganisieren möchte, kann er sich gerne bei mir melden“, ist Gruber auf der Suche nach Helfern.

Als kleinere Alternative lädt der Forellenhof Schiefer am 10. und 11. Dezember ab 10 Uhr zum Advent im Hof. Geboten werden neben Bastelarbeiten auch Weihnachtsbäckerei und heimische Produkte.

Adventmarkt neu gedacht

Alles neu heißt es in Sollenau und Bad Fischau-Brunn. Eigentlich sollte die „Winterweihnachtsreise“ bereits im Vorjahr über die Bühne gehen, die Pandemie machte der Gemeinde Sollenau da aber einen Strich durch die Rechnung. Heuer ist es aber soweit: Am 3. und 4. Dezember wird in den Funpark geladen. Sollenauer Vereine präsentieren dabei verschiedene Länder und deren weihnachtliche Traditionen. Abseits dessen gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Perchtenlauf am Samstag oder dem Auftritt von Artisten des Zirkus Pikard. „Der Adventmarkt fängt heuer im kleinen Rahmen an und soll in den nächsten Jahren wachsen“, freut sich SPÖ-Kulturreferentin Petra Ramoser auf viele Besucher.

Mit dem „Fischauer Advent“ ist noch eine weitere neue Veranstaltung geplant. Dieser soll von 8. bis 11. Dezember am Hauptplatz in Bad Fischau-Brunn über die Bühne gehen. Im Rahmen des Marktes werden unterschiedliche Musikgruppen auftreten.

Einbußen wegen der Pandemie merkbar

Adventmärkte wird es in der Buckligen Welt auch heuer wieder geben, Einbußen im Vergleich zu der Zeit vor Corona sind jedoch fix. Da es noch nicht absehbar ist, wie sich die Covid-Zahlen in den nächsten Wochen entwickeln, gibt es auch heuer wieder nur eingeschränkte Informationen der „Leader-Region Bucklige Welt-Wechselland“.

Statt des früher üblichen Folders wird zum dritten Mal in Folge nur ein Flyer aufgelegt. Fix ist aber, dass nach zwei Jahren Pause wieder ein Adventmarkt in Bromberg stattfindet. Und zwar am ersten Adventsamstag, dem 26. November. In Wiesmath lädt man am 3. und 10. Dezember ebenfalls wieder zum Adventmarkt ein.

Wortwörtlich ruhig und besinnlich wird die Adventzeit in der Gemeinde Bad Erlach. Nicht nur, dass kein Adventmarkt stattfinden wird, man verzichtet auch auf die Weihnachtsbeleuchtung sowie die Außenbeleuchtung der Ulrichs- kirche. Laut Gemeinde wolle man die „damit in Verbindung stehenden Kosten“ einsparen, wie es in einer Presseaussendung heißt.

Stattdessen will ÖVP-Bürgermeister Hans Rädler das gesparte Geld anderweitig verwenden und den Heizkostenzuschuss erhöhen.

