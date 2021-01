Verkehrsunfall auf Winterfahrbahn .

Die teils intensiven Schneefälle der letzten Tage beschäftigen auch am 18. Jänner 2021 wieder die Einsatzkräfte. So kam es am Vormittag auf der B26 Richtung Weikersdorf am Steinfelde aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw.