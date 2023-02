„Zum Dorfmeister Wirt“: Restaurant wird geschlossen

Das Restaurant „Zum Dorfmeister Wirt“ schließt mit Ende Februar. Seit Jahren kämpft das Gasthaus mit Mitarbeiterproblemen. Nach Corona und den Energieproblemen sei es nun sinnvoll das Restaurant zu schließen. „Wenn das Restaurant so teuer ist, dass man das mit den Zimmern nicht mehr ausgleichen kann, dann muss man handeln“, so Bernhard Dorfmeister. Der Betrieb des Business-Hotels mit Frühstück bleibt aber weiterhin bestehen. Denn dort sei der Umsatzrückgang mit 10 Prozent verhältnismäßig gering ausgefallen. Im Vergleich: Die Nächtigungszahlen in Wiener Neustadt sind um 40 Prozent zurückgegangen.

Der „Dorfmeister Wirt“ hat insgesamt 29 Zimmer. Von Montag bis Freitag sind die Zimmer mit 70 Prozent gut ausgelastet. Am Wochenende spielt die Veranstaltungslage in der Region eine große Rolle. Die Gäste sind hauptsächlich Geschäftsreisende und Monteure. Es sind auch sehr viele Stammgäste darunter.

Das Haus ist seit 1605 in Familienbesitz. Es wurde unter anderem als Lager und Heurigenlokal bereits auf vielfältige Art und Weise genutzt. Erst mit 1880 wurde es zu einem Konzessions-Gasthaus. „Ab März wird es nur noch als Business-Hotel geführt“, so Dorfmeister. „Es ist aber kein Ende von etwas, sondern nur eine Veränderung.“ Deshalb wird es auch keine offizielle Abschiedsfeier geben.

Für die Gastronomie in Weikersdorf bedeutet das aber nichts Gutes. Fällt doch mit der Schließung des „Dorfmeister Wirt“ mit Ende Februar das einzig verbliebene Gasthaus mit großem Veranstaltungssaal im Ort weg. Seit 2014 hat der Heurigenbetrieb Haller geschlossen. Es folgten das Gasthaus Kremsner 2016 und der Steinfeldhof 2020. Was bleibt sind der Heurige Philipp, der neben traditioneller Heurigenkost auch warme Speisen anbietet – aber nicht durchgehend im Jahr geöffnet hat, das Café Ingrid und die Riders Lounge. Keines der Lokale besitzt aber einen großen Veranstaltungsraum.

Für ÖVP-Bürgermeister Manfred Rottensteiner ist das eine sehr schlechte Nachricht. „Für die Gemeinde hat das eine große Auswirkung und tut uns wirklich weh“, so der Ortschef. Denn wo sollen Vereine, Kirche und Gemeinde in Zukunft ihre Großveranstaltungen abhalten? An einer Lösung wird von Seiten der Gemeinde bereits gearbeitet. Bernhard Dorfmeister hingegen könnte sich gut vorstellen, das Restaurant zu verpachten und sucht deshalb nach Interessenten.

