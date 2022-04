Werbung

Die Tatverdächtigen sollen dann in Wiener Neustadt einen Treibstoffdiebstahl begangen haben. Es kam im Anschluss an die Tat in Muthmannsdorf zu einem Verkehrsunfall, in den die Tatverdächtigen mit demselben Auto involviert waren.

Die sechs Jugendlichen flüchteten. Die Polizei konnte sie jedoch zwischen Muthmannsdorf und Winzendorf anhalten. Es handelte sich dabei um zwei Mädchen (14, 15) und vier junge Männer (14, 16, 19, 22). Erste Erhebungen ergaben, dass sowohl das Kennzeichen als auch das Auto als gestohlen gemeldet waren. Bei den Personendurchsuchungen wurden mehrere Gaspistolen und Sturmhauben vorgefunden.

Verdächtige wurden festgenommen

Die sechs jungen Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei stellte im Zuge ihrer Ermittlungen fest, dass die Jugendlichen vier Raubüberfälle in Tankstellen in Wien begangen haben sollen.

Der 14-Jährige und der 16-Jährige zeigten sich zu den Vorwürfen geständig. Inwiefern die anderen Tatverdächtigen an den Raubüberfällen beteiligt waren und welchen Beitrag sie eventuell dazu geleistet haben, wird laut Polizei noch ermittelt. Die männlichen Tatverdächtigen wurden in eine Justizanstalt gebracht, die weiblichen Beschuldigten auf freiem Fuß angezeigt.

