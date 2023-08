Wiener Neustädter Schüler bei einer Messe mit dem Papst in Lissabon

1,5 Millionen Jugendliche nahmen an der Abschlussmesse des Weltjugendtags mit Papst Franziskus teil. In Lissabon mit dabei waren auch rund 3.000 Teilnehmer aus Österreich. Einer von ihnen: Franziskus, Kadett aus der 1BK der Handelsakadmie für Führung und Sicherheit. Er war Teil einer Delegation der Militärdiözese mit Militärdekan Stefan Gugerel.

BHAK-Kadett Franziskus in Lissabon Foto: privat

Franziskus beschreibt die Teilnahme am Weltjugendtag als „wunderbare Gelegenheit“ — ein Erlebnis, das er gerne öfter wiederholen würde: „Zusammen mit über einer Million Jugendlicher aus aller Welt hatte ich die Ehre, an Messen, einem Kreuzweg und einer Anbetung mit dem Papst teilzunehmen. Zusätzlich betete ich zusammen mit anderen Soldaten einen Kreuzweg auf dem Marinestützpunkt.“

Foto: privat

Was ihn bewegt hat: „Inmitten all dieser spannenden Ereignisse war für mich die Anbetung am Ende das Schönste, Minuten der Stille, mit vielen Gleichaltrigen, was Zuhause leider immer seltener vorkommt. Ich bekam die Möglichkeit, meinen Glauben mit einer jungen Gemeinschaft zu teilen und die Freude in ihren Augen zu sehen.“ Er hatte, schildert Franziskus, „das Glück direkt neben dem Papst zu sein“ und auch wenn es ein kurzer Moment gewesen sei, „war es wahrhaftig ein schöner Moment“, so der Kadett.

Foto: privat

Am schönsten sei gewesen, „dass ich so viele andere Jugendlichen gesehen habe, die teils einen so weiten Weg hinter sich hatten“.