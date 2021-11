"Romeo und Julia" als Musical im Steinbruch Winzendorf

Nachdem die letzten zwei Spielzeiten im Steinbruch Winzendorf Pandemie-bedingt abgesagt werden mussten, wagt das Team des Musicalsommers Winzendorf um Intendantin Marika Lichter wieder einen großen Schritt vorwärts.

Die Uraufführung von „Romeo und Julia“ feiert am 3. Juni Weltpremiere in einer Neufassung als Musical. Erstmals tritt dabei Marika Lichter selbst als Darstellerin auf der Bühne auf. „Unser Team hat ein Musical genau für den Musicalsommer und unser Publikum entwickelt“, erzählt die Intendantin, „und natürlich freue ich mich unglaublich, in diesem Jahr als Julias Amme erstmals selbst auf der Steinbruch-Bühne zu stehen.“

„Romeo & Julia – Das Musical“ wurde von Autor und Produzent Benedikt Karasek und dem mehrfach ausgezeichneten Komponisten Günther Fiala erschaffen. Das junge Liebespaar wird von Eike N.A. Omnyabu und Anna Zagler verkörpert.

Tickets sind ab sofort erhältlich. Infos unter: www.musicalsommer-winzendorf.at.