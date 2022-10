Wr. Neustadt: Musik für Hundertwasser

Der gebürtige Wiener Neustädter Stefan Holoubek kann als Musiker und Komponist auf eine beeindruckende Vita verweisen, der er jetzt ein neues Glanzlicht hinzufügt. Am 29. Oktober wird das Musical „Hundertwasser“ in Füssen (Deutschland) uraufführt und die Musik dazu stammt von Holoubek.

Derzeit ist der Gitarrist als Komponist in Füssen, wo er in einer Mietwohnung auch gleich ein kleines Tonstudio errichtet hat. Denn „es wird bis zum Schluss noch an den Liedern geschliffen und oft brauchen wir noch ein kurzes Zwischenstück. Das mach ich dann zuhause und schicke es gleich rüber ins Theater.“

„Wir haben immer wieder Songs zusammen gemacht und irgendwann entstand die Idee zum Musical.“

Stefan Holoubek

Den bekannten Autor des Librettos für „Hundertwasser“, Rolf Rettberg, kennt Stefan Holoubek seit vielen Jahren. „Wir haben immer wieder Songs zusammen gemacht und irgendwann entstand die Idee zum Musical.“

Er habe 2012 mit dem Komponieren dafür begonnen, denn es hätte schon vor zehn Jahren in Magdeburg uraufgeführt werden sollen, das kam aber aufgrund eines Todesfalles nicht zustande. Bei der Arbeit an dem Musical konnte sich der Komponist Holoubek so richtig „austoben“. „Es gibt sehr viele Figuren, die alle anders klingen, ich bin total in die Vielfalt, die ich machen kann, verliebt!“

Die Musik reicht von „zarten Klängen über Pop und Rock bis hin zu orchestralen Klängen“. Beim Schreiben habe er immer das Bild der Yacht „Regentag“ von Hundertwasser vor sich gehabt, mit der der berühmte Maler bis nach Neuseeland gefahren ist: „Das hat mich inspiriert.“

Produzent für „Pizzera & Jaus“

Ist der mittlerweile in Bad Sauerbrunn ansässige Musiker gerade nicht in Füssen, unterrichtet er am BORG Wiener Neustadt, spielt diverse Auftritte und produziert das Erfolgsduo „Pizzera & Jaus“: „Wir haben gerade das dritte Album aufgenommen. Alleine ihre Dialoge beim Mikro-Einstellen im Studio sind reines Kabarett.“

Musiker, Komponist, Lehrer, Produzent – welche Rolle ist die beste? Stefan Holoubek: „Es ist alles wichtig für mich. Ich unterrichte seit meinem 14. Lebensjahr, damals noch im Kinderzimmer, und habe dabei viel gelernt.“ Generell schreibe er wahnsinnig gerne Musik und „das geht dann eben oft ins Arrangieren und Produzieren über. Aber die Musik ist mein Urkern.“

