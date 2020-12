Die Coronazahlen sind in den letzten Tagen im Stadtgebiet weiter gesunken. Mit Stand Dienstagmittag waren 55 Personen als aktiv mit dem Virus infiziert gemeldet. Insgesamt haben sich in der Stadt seit Beginn der Pandemie rund 1.550 Personen mit dem Virus infiziert, 30 Wiener Neustädter sind bisher mit oder an Covid-19 verstorben. Im Bezirk Wiener Neustadt sind 29 Menschen mit oder an dem Coronavirus verstorben, bisher haben sich rund 2.100 Menschen mit dem Virus infiziert.