Ein Wiener Neustädter Kunst-Sammler aus Leidenschaft

Die große Ausstellung „Hermann Nitsch – Farbenwelt“, die von 2. September bis 31. Oktober 2023 im Stadtmuseum St. Peter an der Sperr gezeigt wird, ist das Highlight des heurigen Kulturjahres in Wiener Neustadt. Für Werner Trenker, dem Initiator der Ausstellung, geht damit auch ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Er wollte Teile seiner Sammlung der Öffentlichkeit seiner Heimatstadt Wiener Neustadt und darüber hinaus zugänglich machen.

Nitsch-Werke im Kirchenschiff des Museums St. Peter an der Sperr Foto: Hans Schubert

Trenker, ein Unternehmer und Gründer von MED TRUST, ist ein leidenschaftlicher Kunstsammler. Die Sammlung Werner Trenker umfasst unter anderem Werke von Hermann Nitsch, Franz Grabmayr, Hans Staudacher, Gottfried Helnwein, Markus Prachensky, den Wiener Neustädter Hannes Mlenk, Karl Korab und Arnulf Rainer.

„Werke, die ich mir ins Zimmer hängen würde“

Die Leidenschaft für die moderne Kunst entwickelte Trenker, als er die Verpackung eines neuen Medizinprodukts von MED TRUST mit Kunst einer regionalen Künstlerin versah. Zu Beginn waren es regionale Künstler, jetzt mit europaweit bekannten Künstlern wie VOKA, der sein Atelier in Puchberg am Schneeberg hat. Trenker ist es wichtig, dass die Verpackungen seiner Produkte die Menschen ansprechen und neugierig machen. Das Feedback der Kundschaft war sehr gut und die Firma blieb bei dem Konzept. MED TRUST in ein österreichischer Familienbetrieb, der sich auf die Produktion und den Vertrieb von Medizinprodukten und In Vitro Diagnostica für Diabetiker spezialisiert hat.

Durch die Beschäftigung mit der Kunst erwachte bei Trenker immer mehr die Freude daran. „Ich sammle aber sehr subjektiv, weil ich mir nur Werke anschaffe, die ich mir auch ins Wohnzimmer hängen würde“, sagt der Sammler.

Seine große Vorliebe bei den Werken von Hermann Nitsch gehört damit auch nicht der frühen Aktionskunst des berühmten Künstlers, sondern eher seinen farbenfrohen Spätwerken.

Hermann Nitsch Foto: Ferry Nielsen

Seinen ersten Nitsch hat der 55-Jährige vor Jahren bei einer Ausstellung im Haus der Wissenschaft in Wien gekauft, „ich habe mich in das Großformat in Pastellfarben sofort verliebt“. Viele Werke des Künstlers folgten, darunter auch eines der Bühnenbilder von Bayreuth. „Wir zeigen bei der Ausstellung auch ein Video aus der Oper 'Walküre' von Richard Wagner, für die Hermann Nitsch die Bühnenbilder gemalt hat.“

Die Ausstellung im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt ist neben New York, Seoul, London und Paris Schauplatz einer Nitsch-Ausstellung im heurigen Jahr. Zu sehen sind rund 150 Werke des Meisters aus der Sammlung Werner Trenker. Ein neuer Film über den Künstler und über die Ausstellung in St. Peter an der Sperr wurde im Rahmen der Ausstellungsvorbereitungen gedreht, dieser wird am 7. Oktober bei der „Langen Nacht der Museen“ in Wiener Neustadt Premiere haben.

Auf die Frage was Trenker an Hermann Nitsch fasziniert, antwortet dieser:„Hermann Nitsch hat ein weltweit anerkanntes Gesamtkunstwerk geschaffen. Er war Komponist, Philosoph, Aktionist, Grafiker, Schriftsteller und Maler und hat mit seinem Orgien Mysterien Theater Neues hervorgebracht. Hermann Nitsch ist konsequent, trotz großen Widerstandes und Kritik, neue Wege gegangen. Die Gesellschaft braucht mehr kreative Menschen in der Kunst, Wirtschaft, und Wissenschaft. Die Hermann Nitsch Ausstellung ,Farbenwelt' soll ein Anstoß hierfür sein.“

Dass Trenker weiter sammeln wird, steht für ihn außer Frage. „Ich finde Kunst wunderschön, sie gibt Freude, Energie und bereichert mein Leben.“