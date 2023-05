Bester Lehrling kommt aus Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau

Das Gesundheitsresort Königsberg hat einen Staatsmeister: Lehrling Lukas Riegler gewann beim Bundeslehrlingswettbewerb in Klagenfurt in der Kategorie „Restaurant/Service“.

„Wir sind unendlich stolz und gratulieren Lukas zu dieser Super-Leistung. Großen Dank an seinen Ateilungsleiter Werner Kerschbaumer und seinen Ausbildner Georg Salmhofer, die ihn so tatkräftig unterstützt haben“, freut sich Geschäftsführerin Doris Walter. Erst im März hat das Gesundheitsresort die Ausbildertrophy für den Sieg in der Sparte Tourismus & Freizeitwirtschaft erhalten.

