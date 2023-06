Fischau im Fußball-Fieber bei der „Moonlight Challenge 2023“

Fußballturniere, Dodgeball-Bewerb, Beerpong-Wettkampf, reichlich erfrischende Getränke bei heißen Temperaturen und abendliche Musikeinlagen von Hannes Oberger und Claus Richtar alias „Mini & Claus“ sowie DJ Max Machek – die „Moonlight Challenge 2023“ rund um Andreas Kerschbaumer und das Organisationsteam lockte auch dieses Jahr wieder auf den Bad Fischau-Brunner Sportplatz – mit großem Erfolg, denn der Platz war mehr als gut gefüllt.

Am Samstagvormittag startete die Challenge bereits mit einem vielseitigen Programm. Über 25 Teams nahmen am Kleinfeld-Turnier teil und ritterten um den Sieg. Markus Dopler und Thimo Paul gaben für „Dynamo Wiener Neustadt“ alles. Beim Damenwettbewerb kämpften u.a. Eva Kapfenberger und Zoe Horvath um den Pokal. Auch das Beerpong-Turnier war heiß begehrt – noch am selben Tag musste man noch einen weiteren Tisch besorgen –, Niklas Lechner und Dominik Haller versuchten, ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen.

Für alle Teilnehmer gab es zudem einen Stempelpass zur Spritzerwertung. Es wurde nicht nur Fußball gespielt, diesmal fand auch ein Dodgeball-Bewerb statt. Roland Sebesta und Kathi Amminger verfolgten, wer dem Ball am geschicktesten auswich.