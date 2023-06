Mathe-Asse aus dem BRG Gröhrmühlgasse

Beim internationalen Bewerb „Känguru der Mathematik 2023“ konnten Schüler des BRG Wiener Neustadt wieder ausgezeichnete Leistungen erzielen. In der Kategorie „Benjamin“ (6. Schulstufe) erreichten Florentina Schuster (Klasse 2C) und Julia Franchetti in der Kategorie „Kadett“ (7. Schulstufe, Klasse 3EL) den 4. Platz in der Landeswertung von Niederösterreich. In der Kategorie „Student“ (11. Schulstufe) wurden diese Leistungen noch durch Simon Koppensteiner (Klasse 7AM) mit einem 4. Platz und Tim Spenger (Klasse 7BL) mit dem 1. Platz (also Landessieger von Niederösterreich) vervollständigt. Das BRG gratuliert den Preisträgern.