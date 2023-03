„prima la musica“: Zwei Landessieger kommen aus Wiener Neustadt

In 17 Wertungskategorien waren beim diesjährigen „prima la musica“-Landeswettbewerb mehr als 700 Teilnehmer mit dabei. Rund 200 Musikschüler – in 28 Ensembels bzw. 51-Solo-Auftritten – erspielten sich dabei die Teilnahme am Bundeswettbewerb in Graz, der von 18. bis 29. Mai ausgetragen wird.

Mia Ponweiser (8) aus Bad Erlach – am Foto mit Lehrer Jonas Ellensohn – erreichte einen 1. Platz mit Auszeichnung. Foto: privat

Mit dabei sind auch einige Musikschüler aus Stadt und Bezirk (siehe Ergebnisse in der Box unten) – dazu gab es zahlreiche Auszeichnugen.

Jannis Schwarz (9) aus Lanzenkirchen erreichte mit der Blockflöte einen 1. Preis. Foto: privat

In den Wertungskategorien „Plus“ für Schüler, die eine Musikkarriere anstreben, wurden zusätzlich zehn Landessieger ausgezeichnet. Zwei davon spielen an der Josef Matthias Hauer-Musikschule in Wiener Neustadt: Stefan Kastenberger wurde mit der Klarinette Landessieger, Jakob Postl mit dem Schlagwerk.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.