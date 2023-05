Sieger des Känguru der Mathematik am BG Babenbergerring geehrt

Wie gewohnt nahmen am BG Babenbergerring die 2. und 4. Klassen sowie zahlreiche freiwillige Einzelkandidaten aus der Oberstufe im März am Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ teil. Nun verliehen Schulleiter Martin Seitz und Professor Christoph Ehold die Zertifikate des schulinternen Rankings.

Herausragend ist die Leistung von Johannes Fichtl (6A), der in seiner Altersklasse den 4. Platz niederösterreichweit erreicht hat. In der Unterstufe glänzten Paul Wallner (2D) und Sona Podhoranska (4D) an der Spitze ihres jeweiligen Jahrgangs.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.