Wiener Neustadt: Bereits 700 Leute bei Trail-Challenge dabei

Lange läuft die Anmeldefrist für die Rosalia-Trail-Challenge nicht mehr: Wer bis zum 1. April um Mitternacht nicht dafür registriert ist, kann nicht mitmachen. "Es sind schon 700 Teilnehmer angemeldet, darüber freuen wir uns. Jeder der noch möchte, kann sich unter rosaliatrailchallenge.at einschreiben", so Initiator Markus Schwendenwein.

Doch wie läuft der Bewerb nochmal ab? Der Rosalia-Rundwanderweg kann über unterschiedlich lange Distanzen, nämlich 22, 38, 53, 80 und 160 Kilometer zurückgelegt werden. Ziel ist es, innerhalb von 30 bis 36 Stunden (je nach Streckenlänge) wieder beim Schloss Katzelsdorf, wo der Startschuss erfolgt, anzukommen. "Für die 160 Kilometer-Route, die nur mit Laufen zu schaffen ist, und die 80 Kilometer-Kandidaten beginnt die Challenge schon um 4 Uhr. Für die 53 Kilometer geht es um 8 Uhr, die 38 Kilometer um 9 Uhr und die 22 Kilometer um 10 Uhr los", erklärt Schwendenwein.

In der Startgebühr, die nach Distanz von 30 Euro bis 100 Euro beträgt, sind alle sechs Labstationen am Weg, die von fünf Feuerwehren und der "Dorfgemeinschaft Inzenhof" betrieben werden, inkludiert. Im Schloss Katzelsdorf wird es auch für alle Außenstehenden Verpflegung geben, der Reinerlös der Veranstaltung soll an die Feuerwehren gehen.

