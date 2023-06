Feuerwehrjugend lief in Felixdorf um die Wette

33 Gruppen aus 26 Feuerwehren stellten sich dem Leistungsbewerb in Bronze und Silber. Im Einzelbewerb um das Bewerbsabzeichen in Bronze und Silber traten 48 Burschen und Mädchen aus 14 Feuerwehren an. Pünktlich um 10 Uhr konnten die ersten Gruppen auf den Bewerbsbahnen antreten.

Zur Siegerverkündung ließ Bewerbsleiterin Julia Pichler die Jugendgruppen der Feuerwehren in das Stadion des SC Felixdorf einlaufen. Bei dieser konnte Bezirkskommandant Karl-Heinz Greiner den anwesenden Bürgermeister der Marktgemeinden Felixdorf Andreas Hueber begrüßen.

Bezirkskommandant Greiner dankte den Jugendlichen und den Betreuern für die Disziplin und ihre Leistungen. Weiters ging ein großer Dank an das Bewerterteam unter Bewerbsleiterin Julia Pichler und den Hauptbewertern Bernhard Klein und Gerhard Pallsteiner und ihrem Bewerterteam, welche eine faire und genaue Bewertung ermöglichten.

Nach den Ansprachen erfolgte die Überreichung der Urkunden, Medaillen und Pokale an die Jugendlichen. Im Einzelbewerb gingen die Pokale in Bronze an Lisa Heissenberger (FF Kirchschlag), Laurena Gremel (FF Hollenthon) und Lina Sinabell (FF Hollenthon). In Silber belegten Sebstian Czapka (FF Matzendorf), Vanessa Koger (FF Kleinwolkersdorf) und Andreas Huber (FF Winzendorf) einen Platz am Stockerl.

Beim Gruppenbewerb ging es heiß er. Dort konnten sich im Bronze-Bewerb die FF Hollenthon, die Misch-Gruppe der Feuerwehren Weißes Kreuz, Wießfleck und Hollenthon und die FF Theresienfeld einen Pokal sichern. Im Silber-Bewerb holten die gleichen Gruppen denselben Stockerlplatz! Der Tagessieg ging somit an die Feuerwehrjugend Hollenthon.