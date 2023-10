Vier Jahrzehnte Dialyse im Landesklinikum Wiener Neustadt

Die erste Behandlung an der Dialyseabteilung im Landesklinikum Wiener Neustadt fand am 19. September 1983 statt. Das damalige Team unter der ärztlichen Führung von Abteilungsvorstand Primar Mario Carniel startete mit zwei Patienten, die regelmäßig für ihre Hämodialyse ins Klinikum kamen. Heute werden über 100 Patientinnen und Patienten an der Abteilung unter Primar Franz Xaver Roithinger versorgt.

Ende 1983 hatte man an der Abteilung bereits 654 Behandlungen durchgeführt. Im Jahr 2022 blickt das Dialyse-Team auf 22.800 Behandlungen zurück. Der Vergleich zeigt, dass die Abteilung über die Jahre stetig gewachsen ist, bereits im Jahr 1997 zählte sie zu einer der größten Dialyseabteilungen Österreichs.

1991 erweiterte sich das Angebot der Dialyseabteilung am Landesklinikum Wiener Neustadt um die zweite Form der Nierenersatztherapie, die Peritonealdialyse. Heute werden hier alle modernen Blutreinigungsverfahren angeboten, darüber hinaus werden Patientinnen und Patienten auch zur weiteren Nierentransplantation vorbereitet und nachbetreut.

Eines der ersten (noch erhaltenen) Teamfotos der Dialyse-Abteilung, aufgenommen am 4. Dezember 1987. (5.v.r.: Der damalige Oberpfleger Josef Wagner.) Foto: Landesklinikum

Viele Patientinnen und Patienten sind oft jahrelang auf die Dialysebehandlung angewiesen und sind Stammgäste an der Abteilung. „Für das Team der Dialyseabteilung ist es selbstverständlich, dass ein familiärer Umgang und Ablauf mit den Patientinnen und Patienten gepflegt wird. Unser bisher jüngster Schützling war erst 16 Jahre alt, der älteste Patient 83. Für viele von ihnen sind wir eine Art Zweitfamilie. Wir wollen die Zeit, die sie bei uns verbringen, so angenehm wie möglich gestalten und es ist besonders schön zu sehen, wenn wir diesen Menschen ein wenig mehr Lebensfreude und -qualität verschaffen können“, so die Stationsleiterin der Dialyseabteilung Sladjana Dzajic.

Der familiäre Umgang beschränkt sich aber nicht nur auf die Patientinnen und Patienten, auch das Team der Dialyseabteilung ist über die Jahrzehnte eng zusammengewachsen. „Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir im Team anfangs skeptisch wegen unseres damals noch sehr jungen Oberpflegers Josef Wagner waren. Das hat sich aber sehr schnell geändert. Josef war ein ganz besonderer Mensch, der das Team der Pflege auf der Dialyse nicht nur fachlich kompetent angeleitet hat, sondern uns auch menschlich zusammengeschweißt hat. Leider wurde er im Jahr 2019 bei einem Motorradunfall viel zu früh aus dem Leben gerissen. Aber wir — sein Team — werden ihn und all die Dinge, die er uns beigebracht hat, nie vergessen!“, erzählt Sabine Malajner über die Anfänge.

„In den letzten Jahrzehnten kam es zu erheblichen Verbesserungen in der Dialysetechnologie, die ergänzende Entwicklung der Peritonealdialyse erlaubt nun zudem neue Zugänge im klinischen Management von Patientinnen und Patienten, die zusammengenommen erhebliche Auswirkungen auf die langfristigen klinischen Ergebnisse haben. Unter der ausgezeichneten Betreuung unserer Kolleginnen und Kollegen ist für viele Patienten ein Überleben mit guter Lebensqualität möglich. Die Sicherheit der Behandlung steht dabei im Fokus und die familiäre Atmosphäre trägt zum Wohlbefinden unserer Patientinnen und Patienten bei“, so der ärztliche Direktor Ojan Assadian abschließend.