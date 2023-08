Hochwolkersdorfer „Gasthaus zur Gemütlichkeit“ hat einen neuen Pächter

André Laszlo Magyar, bis zuletzt Restaurantleiter im Hilton Garden Inn in Wiener Neustadt, will gemeinsam mit seinem gleichnamigen Sohn weitermachen und dabei an die jahrzehntelange Tradition des Hauses anschließen.

Nach nur dreieinhalb Monaten hatte die vorige Pächterin Manuela Rosta am 31. März das Handtuch geworfen. Dem Besitzer Georg Doubek gelang es jetzt, mit André Magyar einen erfahrenen Gastronom nach Hochwolkersdorf zu holen. Geöffnet hat er das beliebte Dorfgasthaus bereits am Freitag vergangener Woche, die große Eröffnungsveranstaltung wird es aber erst im September geben.

Große Veränderungen sind nicht vorgesehen: „Wir versuchen die schon von der Familie Rothmann gepflegte Tradition weiterzuführen.“ Die Speisekarte ist traditionell, aber: „Die Speisen der ehemaligen Monarchie sollen mit einfließen.“

Es wird jedenfalls deftigen Schweinsbraten und Stelze genau so geben wie saisonale Schmankerl wie Spargel, Eierschwammerl oder Wild. Fest steht auch schon, welches Bier aus der Zapfsäule rinnt - es ist ein Puntigamer.

Bezüglich Veranstaltungen wartet er noch ab: „Wir sind motiviert aber noch neu hier. Wir müssen einmal schauen was gewünscht wird“, sagt Magyar.

Ebenfalls abwarten will er noch mit den Fremdenzimmern, die er auch einmal im Angebot haben will. Falls der Sommer heuer noch einmal zurückkommt, wird die Gäste auch der ‚Schanigarten‘ freuen, der mehr als 30 Personen Platz bietet.

Und schließlich braucht auch der neue Wirt seine Ruhetage - am Mittwoch und Donnerstag bleibt zu. Von Freitag bis Dienstag hat er voraussichtlich von 11:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.