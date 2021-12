Billa in Winzendorf-Muthmannsdorf hat wieder geöffnet

Die neu gebaute Billa-Filiale hat am Donnerstag eröffnet. Der Andrang war groß, hat doch der Nahversorger in den vergangenen Wochen sehr gefehlt. „Ich bin froh, dass wir nun nicht mehr woanders hinfahren müssen, um einkaufen zu gehen“, freut sich UBL-Bürgermeisterin Ernestine Sochurek. Bereits am ersten Tag wurde der Billa gestürmt. Zeitweise waren die 50 Parkplätze zu wenig. Und auch in den folgenden Tagen war das Geschäft gut ausgelastet.

Die Billa-Mitarbeiter sind froh über die große Filiale und das umfangreiche Sortiment. „Das Geschäft ist wirklich sehr schön geworden“, erklärt die stellvertretende Filialleiterin Natascha Plesskott: „Alle freuen sich auf die Arbeit hier.“

Auf eine offizielle Eröffnung muss aufgrund des Lockdowns verzichtet werden.