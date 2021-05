Polizist überfahren - Mordprozess am 29. Juni .

Der Fall um eine Frau, die im August 2019 auf einem Campingplatz in Waidmannsfeld (Bezirk Wiener Neustadt) ihren bei der Polizei tätigen Ehepartner mit einem Auto überfahren haben soll, hat am 29. Juni in Wiener Neustadt ein juristisches Nachspiel. Die Beschuldigte muss sich wegen Mordes vor Geschworenen verantworten, teilte Gerichtssprecherin Birgit Borns am Dienstag auf Anfrage mit.