Vermeintlicher Polizist raubte Auto und baute Unfall .

Ein vermeintlicher Polizist hat Sonntagmittag in Wien-Landstraße einem 30-Jährigen das Auto geraubt und ist damit davongefahren. Er baute auf der Südautobahn (A2) nahe der Abfahrt Wöllersdorf einen Unfall und flüchtete zu Fuß weiter. Wenig später wurde er von Polizisten gefasst. Der einschlägig vorbestrafte Österreicher ist in Haft, berichtete die Polizei am Montag.