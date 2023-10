Touristikertag: „Umdenken im Tourismus“ im Bezirk Wiener Neustadt

„Nachhaltigkeit ist für unsere Zielgruppe ein wichtiges Thema, gleichzeitig findet dazu in der Tourismusbranche ein Umdenken statt“, stellte Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin der Wiener Alpen, fest: „Wir wollen den Betrieben einen praktischen und konkreten Rahmen zur Orientierung im komplexen Themenfeld geben, denn es geht darum, zu erkennen, worauf sie wesentlichen Einfluss nehmen können. Der erste Schritt in Richtung Nachhaltigkeit besteht darin, die Betriebsabläufe zu analysieren und auf die Umweltverträglichkeit und sozialen Aspekte zu prüfen.“

Touristikertag in den Kasematten Foto: Wiener Alpen

Ursula Pritz von der Niederösterreich-Werbung gab anhand einiger Beispiele aus der Praxis konkrete Empfehlungen: Sie rät Betrieben etwa, auf unnötige Verpackungen zu verzichten und Ressourcen-Sparen in Form interner Wettbewerbe anzukurbeln. Kooperationen mit lokalen Partnern fördern, so Pritz, nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern auch die Gemeinschaft. Auch die Gäste sollten eingebunden werden – etwa, indem Betriebe die Anreise mit Öffis empfehlen, Fahrräder zum Ausborgen anbieten oder wiederverwendbare Wasserflaschen zur Verfügung stellen. Nicht zuletzt sollten Unternehmen ihre Initiativen und Erfolge in Sachen Nachhaltigkeit gut sichtbar kommunizieren.

Thema war auch der Ort des Treffens selbst, schließlich sind die Kasematten als „Green Location“ mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Tourismus-Manager Christopher Hartmann erläuterte, was „Green Meetings“ ausmacht – und berichtete über Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Stadt.

Die Verpflegung nach dem Treffen kam, passend zum Fokus auf die Nachhaltigkeit, einerseits von den lokalen Gastro-Partnern „Le Parc“ und der Bäckerei Köck und bestand auch aus „geretteten“ Lebensmitteln der Initiativen unverschwendet.at und afreshed.at.