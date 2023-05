1.000 Bäume für den Stadtwald Fischabachsiedlung

Die Pflanzungen am Areal wurden bereits im Jahr 2021 begonnen und werden laufend fortgesetzt. Nach artgerechtem Anwuchs der Bäume wird der "Stadtwald Fischabachsiedlung" öffentlich zugänglich sein. Insgesamt wurden in Wiener Neustadt seit dem Jahr 2019 mehr als 700 neue Bäume im Stadtgebiet gepflanzt.

„Mit dem steten Bevölkerungswachstum von Wiener Neustadt nimmt die Bedeutung einer ‚grünen Infrastruktur‘ immer weiter zu. Stadtwachstum bedeutet vor diesem Hintergrund also nicht nur die Schaffung von Wohnraum, Arbeitsplätzen und sozialer Infrastruktur, sondern auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Grünflächen im Sinne eines qualitativen Lebensraums“, so Umweltstadtrat Norbert Horvath (SPÖ) und Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) in einem gemeinsamen Statement: „Der 'Stadtwald Fischabachsiedlung' mit einer Fläche von über 3 Hektar und Platz für 1.000 Bäume bindet bei Vollbepflanzung rund 10 Tonnen CO2 jährlich und entspricht einer Kompensation der Verbrennung von 4.300 Liter Benzin pro Jahr. Das Projekt reiht sich damit nahtlos in all unsere Klima- und Umweltschutzbestrebungen ein, die wir mit dem Handlungsfeld 'Verantwortung für Grün- und Freiraum' ja auch in unserem Stadtentwicklungsplan STEP WN2030+ verankert haben.“

