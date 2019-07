Babicky Doris hatte sich ihren Besuch der Landesausstellung in Wr. Neustadt wohl anders vorgestellt. Gemeinsam mit ihrem Sohn Florian und den beiden Neffen Leon und Eric wollte die Neunkirchnerin am Dienstag die Ausstellung unter die Lupe nehmen - und wurde dabei von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) als 100.000ste Besucherin begrüßt. "Das ist eine Ausstellung für die ganze Familie - mit dem Reisetagebuch erlebt man die Ausstellung wirklich aktiv und trägt die Erlebnisse darin ein. Nebst der faszinierenden Zeitreise in die Geschichte und die Gegenwart der Stadt Wiener Neustadt ist die erlebnisorientierte Ausstellungsgestaltung augenscheinlich. Die überdimensionalen Bücher in den Kasematten sind extrem beeindruckend", zeigte sich Babicky Doris begeistert.

Die Landesausstellung widmet sich der "Welt in Bewegung" und läuft seit 30. März. Dadurch rücke Wiener Neustadt wieder ins Zentrum und sei Anziehungspunkt für viele Gäste, so ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: "Die bedeutende Geschichte der Stadt und ihre Beziehung zur Welt, verbunden mit der umliegenden Region, wird erzählt. Diese Landesausstellung ist einzigartig, bewegt und versteht sich als Impuls für die Zukunft. Stets mit nachhaltigen wirtschaftlichen und touristischen Impulsen und dem langfristigen Ziel verbunden, die Lebensqualität in der austragenden Region zu sichern, sind unsere Landesausstellungen ein lebendiges Vorzeigeprojekt in der Kulturlandschaft."

Und ÖVP-Stadtchef Schneeberger zieht für sich eine positive Zwischenbilanz: "Die Bilanz der Landesausstellung ist bislang sehr erfreulich. Es zeigt sich, dass sowohl die Ausstellungsstandorte, als auch die Inhalte von den Gästen extrem gut angenommen und bewertet werden." Zudem ortet Schneeberg eine "unglaubliche Aufbruchsstimmung" in Wr. Neustadt.