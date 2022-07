100 Bäume für die Stadt werden heuer gepflanzt

Werbung

Von 2019 bis 2021 hat die Stadt über 300 neue Bäume gepflanzt. Für das heurige Jahr sind weitere 100 neue Bäume im Stadtgebiet geplant, rund 65 davon wurden bereits gepflanzt.

Im Rahmen der Neugestaltung des Stadtparks wurden in der Nähe des Teichs und entlang des Ferdinand Porsche-Rings 30 Zieräpfel gepflanzt – zehn wurden von der Wr. Neustädter Sparkasse gesponsert.

Der Lions Club spendete zwei Linden im Stadtpark. In der Wiener Straße/Ecke Kaiserbrunngasse sponserte Unternehmer Klaus Ehrenfried zwei Säulenhainbuchen und acht Linden. Drei Bäume wurden in der Gröhrmühlgasse gepflanzt, ebensoviele im Kreisverkehr beim Cine-Nova-Center. Am Friedhof wurden alte Bäume, die zu nah an Gräbern standen, mithilfe privater Sponsoren durch neue ersetzt. Dazu kommen Baumpatenschaften und Baumpflanzungen bei Schulen, etwa bei der BAfEP, der Waldschule oder der Otto Glöckel-Schule.

„Als Stadt nehmen wir das Thema Grünraum sehr ernst und gehen in Sachen Erhalt und langfristiger Sicherung engagiert zur Sache“, so Umweltstadtrat Norbert Horvath (SPÖ) und Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP).

