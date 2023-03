13-jährige vergewaltigt: Täter bestreitet Vorwürfe

Die Ermittlungen in dem Fall einer 13-Jährigen, die in einem Innenstadt-Lokal vergewaltigt worden sein soll, laufen weiter: In den nächsten Tagen sollen Zeugen von der besagten Nacht in dem Lokal einvernommen werden. Dazu wird ein toxikologisches Gutachten erstellt, weil der Verdacht besteht, dass die 13-Jährige mit K. O.-Tropfen betäubt wurde. Was schwierig werden könnte, denn der Nachweis solcher Tropfen ist - je nach verwendeter Substanz - nicht immer möglich.

Der in Untersuchungshaft sitzende mutmaßliche Täter hat inzwischen die Vergewaltigung bei einer ersten Einvernahme bestritten. Er spricht von freiwilligem Geschlechtsverkehr, heißt es auf NÖN-Anfrage seitens der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen wegen Vergewaltigung und „Schwerem sexueller Missbrauch von Unmündigen“ führt.

