21. Sparkasse Firmenlauf am Mittwoch in der Innenstadt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Tausende Läuferinnen und Läufer gehen am Mittwoch, dem 7. September, beim 21. Österreichischer Sparkasse Firmenlauf in der Neustädter Innenstadt an den Start.

Die Teams, bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hunderter Unternehmen aus der Region und darüber hinaus machen sich auf die 4,5 km lange Strecke. Start und Ziel sind vor dem Alten Rathaus am Hauptplatz.

Die traditionelle Laufparty beginnt um ca. 20.00 Uhr mit einem Warm-Up mit Mini & Claus, um 21.00 Uhr startet die Siegerehrung und ab 22.00 Uhr geben dann Mini & Claus ihr legendäres Firmenlauf-Party-Konzert! Durch das Programm führt Lukas Marek, Stadionstimme des SK Rapid Wien.

Mini & Claus Foto: zVg

Für das leibliche Wohl sorgen die Gastronomiebetriebe am Marienmarkt (dasfeinkostkartell – Papa’s Kitchen – Vinothek – Würstelboutique Wilczek – Reef & Beef – Taki und die Innenstadtgastronomen Luigi’s Ristorante – Witetschka – Marys Pub.

Um 20.45 Uhr überreichen die Veranstalter des Firmenlaufs an die Initiative „HolzmitHerz“ einen Spendenscheck.

Es müssen zwischen 19.30 Uhr und ca. 20.30 Uhr diverse Straßenabschnitte komplett gesperrt werden. Diese werden aber nach Passieren der Läuferinnen und Läufer von der Polizei sukzessive hintereinander wieder geöffnet.

STRASSENSPERREN

Hier die wichtigsten Infos zu den gesperrten Straßen:

Start Hauptplatz

rechts hinaus auf die Grazer Straße

Burgplatz

Südtiroler Platz

Maria-Theresien-Ring

Lederergasse

Bahngasse

Ferdinand-Porsche-Ring

Babenberger Ring

Baumkirchner Ring

Eyerspergring

Grazer Straße bis zum Sudentendeutschen Platz und anschließend wieder retour

Über die Grazer Straße

Rechts hinein in die Adlergasse

Links in die Wiener Straße zurück

ZIEL ALTES RATHAUS

Die Busse fahren am Abend des 7.9.2022 ab 18 Uhr die Haltestelle am Hauptplatz nicht mehr an, sondern halten an der Grazer Straße. Dort kann es während des Firmenlaufs in der Zeit von 19 bis ca. 20.30 Uhr zu Behinderungen und Anhaltungen kommen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.