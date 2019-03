Der 24-Jährige war nach Polizeiangaben von Dienstag geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Aufgrund eines Kellerbrandes heuer am 8. Februar mussten 34 Bewohner evakuiert werden. Sechs Personen wurden von der Feuerwehr über eine Leiter in Sicherheit gebracht. Vier Bewohner mussten im Landesklinikum Wiener Neustadt wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ambulant behandelt werden. Die Höhe des Gesamtschadens war vorerst nicht bekannt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.