Es kommt, sagt Clemens Stocker, im Leben eines jeden jungen Menschens die Zeit, „da ist Schluss mit dem Hotel Mama – bei manchen ist das früher der Fall, bei anderen später. Bei mir selbst war es letztes Jahr so weit, ich bin also durchaus vertraut mit dem Wohnungsmarkt in Hinsicht der Bedürfnisse junger Menschen.“

Jugend-Gemeinderat Clemens Stocker (ÖVP). Monihart, Monihart

Die erste eigene Wohnung sei „der Startschuss für ein selbstständiges Erwachsenenleben“, so der Jugendgemeinderat der ÖVP bei der Gemeinderatssitzung am Montag: „Der Weg ist kein einfacher, eine lebenswerte urbane Stadt wie Wiener Neustadt bringt hohe Mietpreise mit sich.“

Um Abhilfe zu schaffen, soll in der Ungargasse, am ehemaligen Standort des Ungarviertelzentrums, auf dem 1.500 Quadtratmeter großen Grundstück ein „Junges Wohnen“-Projekt entstehen, das vom Land Niederösterreich gefördert wird. 27 Wohnungen mit jeweils maximal 60 Quadratmetern Wohnfläche sind geplant, die an Mieter unter 35 Jahren vergeben werden. Der Finanzierungsbeitrag pro Wohnung soll maximal 4.000 Euro betragen.

Wohn-Stadtrat Michael Schnedlitz (FPÖ). Baldauf, Baldauf

„Das ist ein weiterer Schritt Richtung leistbares Wohnen für die jungen Menschen in der Stadt“, meinte der für Wohnen und Soziales zuständige FPÖ-Stadtrat Michael Schnedlitz bei der Sitzung. Er verwies darauf, dass es in den Gemeindewohnungen der Stadt mit dem „Durchstarter-Wohnen“ bereits einen Rabatt von 25 Prozent bis zum 34. Lebensjahr gibt: „Neuen leistbaren Wohnraum zu schaffen und 27 Wohneinheiten zu errichten, das wäre für die Stadt derzeit nicht möglich.“

Der auf 50 Jahre angelegte Baurechtsvertrag mit der WET-Gruppe wurde am Montag einstimmig im Gemeinderat beschlossen – übrigens vor passendem Publikum: Die Lehrlinge des Magistrats waren bei der Sitzung als Zuhörer dabei.

Einen konkreten Zeitplan für das Bauprojekt gibt es bislang noch nicht.