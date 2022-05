270 Schüler beim Europatag in den Kasematten

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

270 Jugendliche aus ganz Niederösterreich nahmen am Mittwoch an der Europatagsveranstaltung in den Kasematten teil. Die Anliegen der Schüler sollen ins Europa-Forum Wachau einfließen - und die Ergebnisse der dortigen Diskussion werden Teil des EU-Forderungspapiers, das im Herbst in Brüssel übergeben wird, wie Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) sagt: "Damit tragen wir die Stimme unserer Jugend direkt nach Brüssel."

Auf Eichtingers Initiative wurde im Vorfeld der Europatagsverantsaltung ein Ideenwettbewerb gestartet, bei dem Jugendliche mit Bildern, Texten und Videos zum Ausdruck bringen sollten, was notwendig ist, um sie "EU-phorisch" in die Zukunft blicken zu lassen. Fünf Gewinner wurden in den Kasematten mit regionalen Einkaufsgutscheinen in der Höhe von je 200 Euro belohnt.

„Umweltschutz, Nachhaltigkeit sowie politische Mitbestimmung in Europa zählen zu den drei brennendsten Zukunftsthemen unserer Jugend“, so Eichtinger: „Unsere Entscheidungen von heute beeinflussen das Europa von morgen. Wir müssen auf die Anliegen der Jugend hören und ihnen eine Stimme geben.“

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) strich die Bedeutung des Miteinanders sowohl in der Gemeinde als auch in Europa hervor: "Der Grundgedanke der Europäischen Union ist das Miteinander, um den Frieden zu sichern. Das leben wir bei uns in der Stadt und auch im Land."

