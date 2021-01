Die Positivrate bei den Corona-Massentests in Wiener Neustadt bleibt niedrig: Am zweiten Testtag, Samstag, gab es bei 3.384 Tests nur drei positive Ergebnisse. Am Freitag hatte es beim ersten Testtag bei 4.729 getesteten Menschen gar keinen positiven Test gegeben. Insgesamt ließen sich an zwei Testtagen somit 8.113 Wiener Neustädter testen.

Die Massentests laufen in der Stadt noch bis Sonntagabend (18 Uhr).