Von 20. November bis 31. Dezember ist die erste halbe Stunde Parken in den Kurzparkzonen kostenlos, wenn die Kundinnen und Kunden zumindest eine Stunde parken. Die schon in den letzten Jahren durchgeführte Aktion des Gratis-Parkens in den Garagen an den Adventsamstagen wird ebenfalls wieder durchgeführt. Die Maßnahme ist ein erstes Ergebnis der neuen Innenstadt-Arbeitsgruppe, die seitens des Gemeinderates beschlossen wurde.

Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl zur neuen Aktion: „Das Thema ‚Parken‘ ist und bleibt für den innerstädtischen Handel ein immens wichtiges. Wir haben deshalb in den letzten Monaten und Jahren schon viele Maßnahmen gesetzt, um hier unterstützend mitzuwirken. Im diesjährigen Advent wollen wir diese Bemühungen noch einmal verstärken und zusätzlich auch in den Kurzparkzonen an der Oberfläche einen Akzent setzen, der gerade in der Vorweihnachtszeit für Kundinnen und Kunden gleichermaßen wie Unternehmerinnen und Unternehmer ein tolles Angebot darstellt. All unsere anderen Aktionen bleiben davon unberührt und laufen natürlich weiter.“

Detail zum „30 Minuten Gratis-Parken“

Laufzeit: 20. November bis 31. Dezember 2018

Bei Einwurf von 60 Cent (Kosten für eine halbe Stunde) erhält man automatisch eine Stunde Parkzeit. Über diese Zeit hinaus gilt der normale Tarif von 60 Cent pro halber Stunde.

Die kostenlose halbe Stunde wird analog dazu auch bei den Ausfüllparkscheinen und beim Handy Parken berücksichtigt.

In den Garagen ist auch in diesem Jahr das Parken an den vier Adventsamstagen zur Gänze kostenlos.

Weitere Park-Aktionen in der Wiener Neustädter Innenstadt