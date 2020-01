Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Hinterkopf und wurde im Landesklinikum in der Statutarstadt intensivmedizinisch betreut, teilte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker am Montag auf Anfrage mit. Die Verdächtigen flüchteten zu Fuß.

Schwarzenecker zufolge war der Attacke eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen.