34 Absolventen feierten den Abschluss der Werkmeisterschule des BFI

Im Jahr 2022/23 schlossen 34 Absolventen die Werkmeisterschule des BFI Niederösterreich ab: 19 in der Elektrotechnik (Neun mit Auszeichnung, sieben mit guten Erfolg, drei bestanden), sowie 15 im Maschinenbau (zehn mit Auszeichnung, drei mit gutem Erfolg, zwei bestanden). Die Prüfungserfolgsquote der kommissionellen Abschlussprüfungen liegt bei 100 Prozent.

Mit dem Angebot der Werkmeisterschule des BFI Niederösterreich wird den Teilnehmern mit dem erfolgreichen Abschluss einiges an Vorteilen in der Arbeitswelt geboten. Man erlangt eine international geltende hohe Qualifikation. „Neben einer fundierten technischen Ausbildung legen wir ebenso einen besonderen Schwerpunkt auf den Erwerb von Führungskompetenzen sowie von wirtschaftlichen und organisatorischen Kompetenzen“, heißt es seitens des BFI. Als hochqualifizierte Fachkraft bieten sich hervorragende Chancen am Arbeitsmarkt sowie eine kollektivvertragliche Besserstellung und höhere Arbeitsplatzsicherheit.

Seit dem Start der Werkmeisterschule des BFI NÖ gibt es 233 Abschlüsse in der Elektrotechnik, 229 Abschlüsse im Maschinenbau und 17 Abschlüsse in der Informationstechnologie. Elektrotechnik und Metalltechnik werden seit dem Jahr 2010 angeboten, Informationstechnologie seit 2020.

Durch die Förderung der Arbeiterkammer Niederösterreich ist es für das BFI NÖ möglich, die hochwertige Ausbildung zu einem kostengünstigen Preis anzubieten. Lehrgänge werden im Josef-Hesoun-Ausbildungszentrum (JHAZ) des BFI NÖ in Wr. Neustadt bzw. am Beruflichen Bildungszentrum Waldviertel (BBZ) in Sigmundsherberg durchgeführt. Hier stehen modernste Werkstätten und das neueste technische Equipment für die Teilnehmer zur Verfügung.

Die nächsten Lehrgänge starten im September 2023 – im Sommer finden noch einige Infoabende statt. Mehr Infos zur Anmeldung unter www.bfinoe.at.