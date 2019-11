„Gemeinsam Filme schauen, diskutieren und feiern“ – so das Motto der ersten Filmtage Wiener Neustadts. Jan Hestmann schaffte es zusammen mit seinem Team, nach der Auflösung der Frontale im vergangenen Jahr, wieder filmische Kunstwerke aus aller Welt in ein zweitägiges Festival zu packen. Als Austragungsort diente das SUB in der Singergasse – 367 Besucher kamen an zwei Tagen.

NOEN Die (Kurz-)Filmemacher ClaraBacher und Tim Oppermann.

Das Programm unterschied sich von der Frontale ganz klar durch die verschiedenen Filmpakete, wobei jeweils Werke eines einzigen Genres gezeigt wurden. Neben diversen Kurzfilmen galten die Langfilme „Mid90s“ (USA) und „Inland“ (AT) als Highlight der diesjährigen „FilTa“. Zur Finanzierung dienten dabei sogenannte Filmpartnerschaften, bei denen zwei Sponsoren die Lizenzkosten der Langfilme übernahmen.

Anschließend an die Vorführungen wurde zur Diskussionsrunde sowie zum Ausklang mit Musik und Barbetrieb im SUB-Café geladen. Somit bleibt die Frage: Wird es nächstes Jahr wieder Filmtage geben? „Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Mit so vielen Besuchern haben wir nicht gerechnet. Nach der Teambesprechung werden wir entscheiden, ob es nächstes Jahr weitergeht. Aber wir sind zuversichtlich“, berichtet uns Jan Hestmann nach den Filmtagen.