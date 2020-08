Er soll seit Anfang Juni in elf Fällen Autos von Gebrauchtwagenhändlern in Niederösterreich, Wien und der Steiermark veruntreut und weiterverkauft haben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Beschuldigte war umfassend geständig.



Der von dem Mann angerichtete Schaden wurde mit etwa 70.000 Euro beziffert. Der 56-Jährige soll auch in mehreren Fällen für Tankbetrugshandlungen verantwortlich zeichnen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.



Die Kriminalisten haben bisher sechs veruntreute Autos im Gesamtwert von etwa 40.000 Euro sichergestellt. Der Beschuldigte wurde am Mittwoch in Wiener Neustadt festgenommen.