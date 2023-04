65 Wohnungen und 29 Reihenhäuser in der Badener Straße übergeben

Die Errichtung erfolgte durch die ATLAS Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft GmbH. In den Wohneinheiten werden künftig auch rund 80 Kinder wohnen.

ATLAS-Vorstand Gerald Pichler, Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (beide ÖVP) und Abteilungsleiter Helmuth Sturm sowie ATLAS Vorstand Anton Bosch bei der Schlüsselübergabe. Foto: NLK, Pfeffer

„In Niederösterreich haben wir uns das Ziel gesetzt, dass das Wohnen für unsere Landsleute leistbar bleiben muss. Dieses Projekt in Wr. Neustadt hilft uns bei einem wesentlichen Ziel der blau-gelben Wohnbaustrategie, nämlich leistbaren Wohnraum in Miete mit Kaufoption für Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu schaffen. Das Objekt entspricht den neuesten technischen und ökologischen Standards und steht exemplarisch für eine nachhaltige Bauweise im geförderten Wohnbau“, so die neue Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

