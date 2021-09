„nextbike“, das Fahrrad-Leihsystem des Landes Niederösterreich, ist in Wiener Neustadt seit vielen Jahren erfolgreich. Dieser Trend setzt sich auch 2021 fort – gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ausleihen bis Ende Juli um 82 Prozent gesteigert. „Die nextbike-Bilanz ist für uns äußerst erfreulich. Die Zahlen bestätigen unseren Schwerpunkt auf den Radverkehr in der Stadt. Radfahren in Wiener Neustadt liegt absolut im Trend.. Wir danken dem Radland NÖ für die Unterstützung und werden nextbike auch weiterhin fördern bzw. die Ausleihstationen permanent evaluieren und ausbauen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Mobilitätsstadtrat Franz Dinhobl, Umweltstadtrat Norbert Horvath und Mobilitätsgemeinderat Franz Hatvan.

Die „nextbike“-Zahlen 2021

Von 20. März bis 31. Juli wurden 7.757 „nextbike“-Fahrten in der nextbike-Region Wiener Neustadt unternommen.

Die Region umfasst 14 Stationen im Stadtgebiet und 2 Stationen in Katzelsdorf.

Die meisten Ausleihen wurden am Hauptbahnhof vorgenommen – insgesamt 2.218.

Im Jahr 2019 gab es im selben Zeitraum 5.048 Ausleihen.

2020 waren es coronabedingt etwas weniger – und zwar 4.272.

Jedes Jahr soll eine neue Station hinzukommen.

Neue Ausleihstation bei der Robert Stolz-Siedlung kommt im Laufe des Septembers.

So einfach funktioniert „nextbike“