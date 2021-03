Nach mehreren Wochen über dem Schwellenwert von 400 wies die Ages am Donnerstag für die Stadt eine 7-Tage-Inzidenz von 397 aus. Nachdem der Bezirk zuletzt an zwölf von 13 Tagen einen Wert über 400 gehabt hatte, lag auch Wiener Neustadt-Land am Donnerstag laut den Ages-Daten mit einem Wert von 357 deutlich unter 400.

Die 7-Tage-Inzidenz wird als wichtiger Wert für Corona-Maßnahmen herangezogen: Liegt sie eine Woche lang über 400, gilt ein Bezirk als "Hochinzidenzgebiet" - dann sieht das Gesundheitsministerium u.a. Ausreisekontrollen vor, bei denen man einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen muss.

In der Stadt gibt es diese seit zwei Wochen, seit Mitternacht ist auch der Bezirk von Ausreisekontrollen betroffen: Kontrolliert wird an den Außengrenzen des Bezirks und in der Stadt Richtung Neunkirchen, Burgenland, bei den Autobahnauffahrten und am Bahnhof. Zwischen Stadt und Bezirk Wiener Neustadt wird aktuell jedoch nicht kontrolliert.

Der Erlass des Gesundheitsministeriums sieht vor, dass die Kontrollen so lange bestehen bleiben, bis die 7-Tage-Inzidenz über einen Zeitraum von mindestens zehn Tagen unter dem Wert von 200 liegt. Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) hat in den vergangenen Wochen mehrmals betont, ein Ende der Ausreisekontrollen schon dann anzustreben, wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil wieder unter 400 liegt.