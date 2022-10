8. Oktober im Zeichen der Mobilität

Am Samstag, dem 8. Oktober, findet in der Fußgängerzone Wiener Straße der Wiener Neustädter „Mobilitätstag 2022“ statt. Der Mobilitätstag steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Stadtentwicklungsplans und geht aus diesem Grund auch parallel zur großen STEP-Ausstellung im ehemaligen Kaufhaus Müller über die Bühne.

Das Programm vom „Mobilitätstag 2022“

Radland NÖ: allgemeine Infos zum Radfahren, aktuelle Kampagnen und Wettbewerbe des Radland NÖ, Radbasisnetzplanung, Nextbike.

Radlobby WN: Alltagsradeln in WN, Radfahren mit Kindern, Lastenräder.

NÖ Regionalmanagement: Zu-Fuß-Gehen, Mobilitätsangebote und Projekte, z.B. Projekt DOMINO („nahallo“ – die Mitfahrplattform).

Verkehrsbetriebe WNSKS: VOR und Services der WNSKS, Liniennetzplan (inkl. Anrufsammeltaxi), Klimaticket, Busflotte.

ÖBB: Bahnverkehr und Regionalknotenpunkt Wiener Neustadt, diverse Mobilitätsangebote, ÖBB Rail and Drive.

Energie- und Umweltberatung NÖ/eNu: Infostand Elektromobilität, Mini-Energietour – 1 e-Auto, 2 e-Bikes sowie 1 e-Moped, Vor-Ort-Beratung zu Technik und Mobilitätsverhalten durch einen Experten, aktuelle Trends in der e-Mobilität, Förderungen.

Blinden- und Sehbehindertenverband Wien/NÖ/Bgld.: Orientierung und Mobilität für Sehbehinderte, Themen: taktile Bodeninformationen, akustische Ampeln, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und E-Scooter-Problematik.

Bird e-Scooter: Testroller.

Die STEP-Ausstellung

In der ehemaligen „Müller“-Filiale läuft vom 4. bis 15. Oktober eine große Ausstellung zu den Inhalten des Stadtentwicklungsplans STEP WN2030+. Dabei gibt es umfassende Informationen zu allen Handlungsfeldern inklusive der Vorstellung aktueller Projekte. Die Ausstellung hat Montag bis Freitag, 10-18 Uhr, und Samstag, 10-14 Uhr, geöffnet. Der „Mobilitätstag 2022“ ist eine Veranstaltung der Klima- und Energiemodellregion in Kooperation mit verschiedenen Partner-Organisationen.

