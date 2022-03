Ab 1. April: Neue "Grüne Zone" in Kraft

Werbung

Die Stadt bekommt eine weitere, die insgesamt fünfte, „Grüne Zone“ – und zwar im Ungarviertel: Zwischen Grazer Straße, Giltschwertgasse und Kaiserbrunngasse muss man für das Parken ab 1. April bezahlen (siehe Grafik).

Die neue "Grüne Zone 5" Foto: NÖN

Bislang gibt es „Grüne Zonen“ u.a. auf dem ÖGB-Parkplatz, in Teilen der Gröhrmühlgasse und der Raugasse sowie in der Umgebung der Vorstadtkirche.



Pro angefangener halber Stunde werden in der „Grünen Zone“ 60 Cent fällig, bis zu maximal drei Euro pro Tag.



Zudem gibt es spezielle Tarife für Dauerparker: Bewohner zahlen 90 Euro für ein Jahr bzw. 160 Euro für zwei Jahre, Gewerbetreibende 365 Euro für ein Jahr, Arbeitnehmer 305 Euro für ein Jahr.



In der neuen „Grüne Zone 5“ gibt es insgesamt 290 Parkplätze, von denen 155 für Anwohner reserviert sind und 40 weitere u.a. für Unternehmer und Arbeitnehmer.

