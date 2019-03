Die Abgänge zweier Kaufhaus-Riesen im Vorjahr befeuerten zuletzt die Gerüchteküche. Auch die Modekette „Kleider Bauer“ – so die Befürchtung – könnte die Pforten ihrer Filiale in der Wiener Straße schließen. „Stimmt nicht“, entgegnete nun der neue Filialleiter Manfred Gartner bei einem Besuch von Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Entgegen allen Gerüchten bleibe „Kleider Bauer“ in der Wiener Straße, so der Stadtchef: „Das haben mir sowohl der neue Filialleiter als auch der Inhaber persönlich versichert. Die Firmenführung will in den nächsten Wochen und Monaten sogar verstärkt Initiativen setzen, um die Wiener Neustädter Filiale, die als eine der schönsten in ganz Österreich gilt, noch mehr zu bewerben und in der Region bekannt zu machen“, so Schneeberger, der den Verantwortlichen dankt.

Denn, so Schneeberger: „Ohne ,Kleider Bauer‘ wäre die Fußgängerzone Wiener Straße um ein weiteres Zugpferd ärmer.“