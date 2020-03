Die Spezialeinheit Cobra und Wiener Neustadt sind eng verbunden. Damit einher geht auch der Name Johannes Pechter, Gründungskommandant und Leiter der Antiterroreinheit bis 1999. Vor wenigen Tagen verstarb Johannes Pechter im 86. Lebensjahr.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger würdigt sein Lebenswerk: „General Johannes Pechter war gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister Gustav Kraupa für die Übersiedlung der Einsatz-Einheit von Schönau an der Triesting nach Wiener Neustadt maßgeblich verantwortlich. Es ist ihm gelungen, in Wiener Neustadt eine der zweckmäßigsten und modernsten Ausbildungsstätten für Antiterroreinheiten zu errichten und damit die Sicherheit in der Stadt und darüber hinaus bedeutend zu prägen.“

Nicht umsonst sei Johannes Pechter mit zahlreichen Ehrenzeichen ausgezeichnet, unter anderem war er auch Ehrenringträger der Stadt Wiener Neustadt. „Der Name Cobra wird mit dem Namen Johannes Pechter für immer verbunden sein – wir werden unserem Ehrenringträger stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so Schneeberger.

Johannes Pechter wurde am 11. Dezember 1934 in Mödling geboren. Nach Absolvierung des Realgymnasiums trat er 1955 als Hilfsgendarm in der damaligen Gendarmerieschule des Bundesministeriums für Inneres in den Dienst der Bundesgendarmerie. Es folgten ein Exekutivdienst am Gendarmerieposten Guntramsdorf, als Gendarmerieleutnant beim Landesgendarmeriekommando für Tirol, als Kursleiter in der Gendarmerieschule des BMI in Wien sowie schließlich beim Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich. 1973 wurde das „Gendarmeriekommando Bad Vöslau“ unter dem Kommando des inzwischen zum Gendarmerie-Rittmeister beförderten Johannes Pechter gegründet.

Nachdem sich Anfang der 70er-Jahre der internationale Terrorismus stark formierte und auch Österreich das Fehlen von Antiterrorkompetenzen eingestehen musste, wurde Pechter 1977 mit der Gründung einer Spezialtruppe betraut. Das sogenannte „Gendarmeriebegleitkommando Bad Vöslau“ war eine Vorläuferorganisation des heutigen Einsatzkommandos „Cobra“, dessen Geschichte sich in der Folge am 1. April 1978 unter dem Namen Gendarmerieeinsatzkommando erst in Schönau an der Triesting und schließlich in Wiener Neustadt fortsetzte, wo sich die „Cobra“ bis heute befindet.

Die Verabschiedung findet am Dienstag, dem 10. März, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Maria Enzersdorf statt.