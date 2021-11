Advent: Vier Märkte an vier Orten in der Stadt

Advent im Stadtpark by "Mary's Pub"

Freitag, 26.11., bis Sonntag, 28.11.

rund um den Pavillon im Stadtpark

Handwerk & Gastronomie

Programm-Highlights: Blacksmith Pipers, Besuch des Weihnachtsmannes, Perchten „Zeiselmauer Teifl‘n“, Eisenbahnermusik „Flugrad“

Advent am Dom

Freitag, 3.12., bis Sonntag, 5.12.

in Kooperation mit der Volkskultur Niederösterreich

stimmungsvoller Adventmarkt mit Schauhandwerk, Kunsthandwerk, Christbaumschmuck, Schmankerl aus der Region, uvm.

Musik-Highlights: Auftritte Wiener Neustädter Schulen und der Josef Matthias Hauer-Musikschule, traditionelle Volksmusik aus der gesamten Region, Männergesangsverein Wiener Neustadt, Eisenbahnermusik „Flugrad“.

Advent in der Beethovenallee

Freitag, 10.12., bis Sonntag, 12.12.

idyllischer Adventmarkt entlang der alten Stadtmauer

Regionale und saisonale Produkte, Holzwaren, Geschenkartikel, traditionelle Feuerfleck mit Grammelschmalz und Knoblauch, Kaiserschmarren und Ofenkartoffel

Musik-Highlights: Julia Anna, Lisa Urban, Miss Kater & Friends, 4VoiceZ.

Advent im Bürgermeistergarten

Freitag, 17.12., bis Sonntag, 19.12.

stimmungsvoller Adventmarkt vor dem Museum St. Peter an der Sperr

Kunstausstellung von Talos Kedl, Kunsthandwerk, regionale und saisonale Köstlichkeiten, Kinder- und Familienprogramm im Museum inklusive

Musik-Highlights: Bernd Kurek, Patricia Hill, Blasmusik Katzelsdorf, Gospel & more.

Charity-Advent

Gemeinsam mit anderen NonProfit-Organisationen laden die „LIONS“ von 26. November bis 24. Dezember zum Charity-Advent. Die „LIONS“ selbst, die Freiwillige Feuerwehr, das Österreichische Rote Kreuz, der Tierschutzverein und der Männergesangsverein bieten hausgemachten Punsch, Glühwein und Kulinarik und sammeln so für den guten Zweck. Jeden Freitag um 18.30 Uhr findet dabei in Zusammenarbeit mit dem „Lions Club Baden St. Helena“ ein Eisstock-Wettbewerb, das sogenannte „Mariandl Schießen“, auf der dafür aufgebauten Eisfläche statt.

Auf der Lounge-Bühne haben Besucherinnen und Besucher im Stile einer „Open Stage“ zudem die Möglichkeit, ihr Talent zu präsentieren – ob singen, tanzen, zaubern, jonglieren, dichten oder Comedy.

Vor allem für die jüngsten Besucherinnen und Besucher Jahr für Jahr ein Highlight: Auch das beliebte Ringelspiel steht wieder am Hauptplatz.

Traditionsreich ist auch bereits das Konzert der Blechbläser der Josef Matthias Hauer-Musikschule am Heiligen Abend, das auch heuer um 11 Uhr auf dem Hauptplatz stattfinden wird.

Christbaum-Verkauf und Stände beim BORG

Von 27. November bis 24. Dezember gibt es am Platz vor dem BORG am Beginn der Herzog Leopold-Straße Verkaufsstände mit weihnachtlichen Produkten.

Dazu kommt dort von 8. bis 23. Dezember der Christbaumverkauf.

Weihnachtsbeleuchtung

Der „Neue Advent“ in Wiener Neustadt bringt nicht nur neue Adventmärkte, sondern auch eine neue Weihnachtsbeleuchtung. Besonderes Highlight: Der Streichelzoo im Stadtpark.

Zwei Bären und ein Eichhörnchen sorgen im Wiener Neustädter Stadtpark für ein ganz besonderes vorweihnachtliches Flair – aber auch im restlichen Stadtgebiet laden stimmungsvolle Lichtinstallationen zum Entdecken und Flanieren ein.

Das Museum St. Peter an der Sperr und die Kasematten werden ebenso in weihnachtliches Flair gehüllt wie die Bäume am Domplatz und im Bürgermeistergarten sowie die Arkaden am Hauptplatz.

Die Beethoven-Allee wird mit einem leuchtenden Himmel überspannt, und auch die Fußgängerzonen erstrahlen natürlich wieder in weihnachtlichem Glanz.

Auch der Wasserturm als Wahrzeichen der Stadt wurde mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung ausgestattet. Neben dem Christbaum am Hauptplatz gibt es auch in diesem Jahr wieder die beliebte „Selfie-Kugel“, die sich bestens dafür eignet, weihnachtliche Fotogrüße aus Wiener Neustadt zu versenden.

Aufgrund eines Brandes in der Lagerhalle der Weihnachtsbeleuchtung in Traiskirchen fehlen einige kleinere Elemente, die nicht mehr rechtzeitig nachbeschafft werden konnten

Weihnachts-Gutschein

Die Stadt Wiener Neustadt setzt mit dem „Weihnachts-Gutschein für die Innenstadt“ auch in diesem Jahr einen starken Akzent für den innerstädtischen Handel. So wie schon 2020 werden wieder Gutscheine im Wert von 1 Million Euro aufgelegt, die Stadt trägt davon 200.000,-. Somit ist für die Kunden jeder Gutschein um 20% verbilligt. Ein Beispiel: Wer Gutscheine im Wert von 100,- Euro kauft, bezahlt dafür nur 80,-.

Der Gutschein-Verkauf findet von 23. bis 25. November, jeweils 9-20 Uhr, in den Kasematten (Eingang Stadtpark), statt. Pro Person dürfen Gutscheine im Wert von 300,- Euro gekauft werden, insgesamt werden 100.000 Gutscheine á 10,- Euro ausgegeben.

Parken & Busse

Die Stadt Wiener Neustadt möchte den Kundinnen und Kunden auch in diesem Jahr den Weg in die Innenstadt erleichtern und die Weihnachtseinkäufe im Herzen der Stadt so bequem als möglich machen.

An den vier Adventsamstagen sowie am 8. Dezember fahren alle Stadtbuslinien des Verkehrsbetriebes gratis. Mit jeder Linie, die den Hauptplatz anfährt, gelangt man an diesen Tagen bequem und völlig kostenfrei in die Innenstadt, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen oder einfach einen Kaffee zu genießen.

In der Hauptplatz Garage, der Theater Garage und der Stadtpark Garage wird an den Adventsamstagen keine Parkgebühr verrechnet.

In den innerstädtischen Kurzparkzonen wartet nicht nur an den Adventsamstagen, sondern durchgehend von 20. November bis 31. Dezember ein besonderes Zuckerl auf die Innenstadt-Besucherinnen und -Besucher: Wer in diesem Zeitraum an der Oberfläche in der Innenstadt parkt und mindestens eine halbe Stunde bezahlt, bekommt als besondere Advent-Aktion eine weitere halbe Stunde Kurzparkzeit geschenkt.

Winterwald in der Innenstadt

Aufgrund des großen Erfolgs im Vorjahr verwandelt der Unternehmerverein die Fußgängerzonen auch in diesem Jahr in einen Winterwald, in dem es Weihnachtsgeschichten für Kinder zu hören gibt.

In den Fußgängerzonen Herzog Leopold-Straße, Neunkirchner Straße und Wiener Straße platziert der Verein rund um Obfrau Judith Hönig wieder Gruppen lebender Christbäume, die mit den Logos der Innenstadt-Kaufleute dekoriert sind. Weihnachtspäckchen, die rundherum aufgestellt werden, sorgen für ein zauberhaftes Flair in den Fußgängerzonen. An den drei Standorten gibt es zudem eine Weihnachtsgeschichte von „MaXi“, dem Museums-Maskottchen zur Musik- und Kulturvermittlung bei Kindern, zu hören. Dazu scannt man einfach den QR-Code, der sich an den Standorten befindet, mit dem Handy ein, und schon beginnt „MaXi“ zu erzählen – ein zauberhaftes Angebot für Kinder und Familien.

Weihnachtskonzerte

„Jazzy Christmas“: Katharina Anná, Schneckerl Schultner und Hans Czettel interpretieren Weihnachtslieder aus Amerika und Jazz-Standards – 20. Dezember, 19.30 Uhr, Museum St. Peter an der Sperr, Karten im Museum, im Infopoint Altes Rathaus oder auf www.webshop-wn.at .

Weihnachtskonzert der Josef Matthias Hauer-Musikschule: Sämtliche Ensembles, Orchester und Solisten der Musikschule musizieren anlässlich des 150. Geburtstages der Musikschule gemeinsam. Neben traditioneller Weihnachtsmusik werden klassische Kompositionen mit dem Thema Weihnacht aufgeführt – 9. Dezember, 19.30 Uhr, Kasematten. Der Eintritt ist frei, die kostenlosen Tickets im Infopoint Altes Rathaus, im Infopoint in den Kasematten, über den Webshop sowie an der „Abendkasse“ erhältlich.

Für Kinder und Familien

Abseits der verschiedenen Aktivitäten bei den Adventmärkten gibt es an den Adventwochenenden zusätzliche Angebote für die Kinder und Familien – ein paar Highlights:

Musikvermittlungskonzerte mit MaXi (beim Dom, im Stadtpark und im Museum)

Wichtelwerkstatt im Atelier Nicodomi in der Keßlergasse

Nikolausfeier im Dom (am 5. Dezember)

Ponyreiten und Kutschenfahrten im Stadtpark

Auftritte von Puppentheatern und Kasperl im Museum

Theater am Heiligen Abend

Dagmar Leitner und ihre „Wiener Neustädter Comedienbande“ laden am Nachmittag des 24. Dezember auch dieses Jahr zum Kindertheater – da das Stadttheater saniert wird, findet die Veranstaltung erstmals in den Kasematten statt. Aufgeführt wird „Das kalte Herz“, ein Märchen von Wilhelm Hauff.

Die Aufführung beginnt um 14 Uhr – Tickets sind auf www.webshop-wn.at erhältlich.

Krampuslauf

Der Krampuslauf – einer der größten in ganz Niederösterreich – muss aufgrund der Undurchführbarkeit von COVID-Zutrittskontrollen in diesem Jahr leider abgesagt werden.

Silvester

Die Stadt Wiener Neustadt und der „LIONS Club Wiener Neustadt“ laden heuer erneut am 31. Dezember tagsüber zum „Charity Silvester“ auf dem Hauptplatz. Für ein umfangreiches Rahmenprogramm wird dabei gesorgt sein – von Silvestermarkt bis zu Musik und vielem mehr. Der Reinerlös der Veranstaltung wird an eine Wiener Neustädter Institution gespendet werden. Beginn ist um 10 Uhr.

Um 16 Uhr findet im Museum St. Peter an der Sperr ein Silvester-Konzert mit dem „StraussArt Octett“ statt. Im Mittelpunkt stehen dabei Werke von verschiedenen Mitgliedern der Familie Strauss und von Franz Lehar. Tickets für das Konzert sind im Infopoint Altes Rathaus und auf www.webshop-wn.at erhältlich.