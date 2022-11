Adventmärkte verteilt über die Innenstadt

Mit einem Jahr Corona-bedingter Verspätung feiert das neue Konzept für den Advent in der Innenstadt nun Premiere: Statt dem Adventmarkt am Hauptplatz wird es ab dem letzten November-Wochenende an vier Orten in der Innenstadt jeweils von Freitag bis Sonntag einen Adventmarkt geben.

Den Anfang macht der Advent im Stadtpark, veranstaltet wie gewohnt von Mary‘s Pub (25. bis 27. November).

Traditionelles Handwerk steht eine Woche später beim Advent am Dom (2. bis 4. Dezember) im Mittelpunkt: Es wird gedrechselt, gewebt, gesponnen und geschmiedet, dazu gibt es wie gehabt Kulinarisches und Musik.

... und so präsentiert sich in den Plänen der Advent in der Beethovenallee. Foto: Visualisierungen: Stadt Wiener Neustadt/mb architects

Zum ersten Mal stattfinden wird der Advent in der Beethovenallee entlang der alten Stadtmauer (9. bis 11. Dezember). Ebenfalls neu ist der Advent im Bürgermeistergarten: Von 16. bis 18. Dezember gibt es einen Adventmarkt vor dem Museum St. Peter an der Sperr.

Adventstimmung wird es am Hauptplatz trotzdem geben: Von 25. November bis 24. Dezember laden gemeinnützige Organisationen wie der Lions Club, die Feuerwehr, das Rote Kreuz und der Männergesangsverein zu Speis und Trank.

Beim vorweihnachtlichen Kinderprogramm gibt es u.a. eine Lebkuchenbackstube in den Kasematten, Kindertheater im Museum St. Peter an der Sperr und Ponyreiten.

